Sei weit, meine Seele, sei weit...

Rilke und mehr. Eine musikalische Inszenierung.

Rainer Maria Rilkes Lyrik reflektiert sichtbare und unsichtbare Welten auf eindringliche Weise und wirft Fragen an das Leben und seinen fortwährenden Wandel auf. Davon inspiriert gibt Irena Meister am Klavier ausgewählten Gedichten eine musikalische Dimension. Ihre eigenen Lieder stellen eine Ergänzung und Fortsetzung von Rilkes Gedankenwelt in die heutige Zeit dar.

Michael Stoll schafft dazu am Kontrabass das klangliche Fundament und setzt mit Flöten feine Akzente. Der meditativ-philosophische Abend weitet den Blick und nimmt die Zuhörenden auf eine poetische Reise mit, in eine atmosphärische Klangwelt, komponiert vom Leben selbst.