In dieser Geschichte von dem italienischen Erfolgsautor Baricco bricht im Herbst 1861 der Seidenhändler Hervé Joncour in dem kleinen südfranzösischen Städtchen Lavilledieu zu einer Reise in das 8000 Kilometer entfernte Japan auf, um Seidenraupen für die Spinnereien in seinem Heimatort zu kaufen. In Japan begegnet er einer rätselhaften Schönheit, die ihn für alle Zeit in den Bann zieht. Das Tauschen heimlicher Blicke und eine kurze Botschaft entfachen seine Leidenschaft und treiben ihn fortan Jahr für Jahr nach Japan. Doch niemals wird er auch nur die Stimme des wunderschönen Mädchens hören. . . .Beim einzigartigen Erzählstil vom Duo Phantasma sprechen Worte und Musik für sich: Klar und kraftvoll gelangen sie übers Ohr zur Seele – als beste Nahrung für Ihre Phantasie. Genießen Sie einen Abend mit einem Hörstück, das fasziniert und sanft berührt wie Seide.