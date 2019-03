Seidenstrasse mit Mausio

Mit einer hochgradig ambitionierten Fan-Base, welche ihm quer durch Deutschland zu seinen Shows folgt, einem konstant hoch-qualitativen Output und einer Bühnenpräsenz welche seinesgleichen sucht, markiert Mausio seinen Weg zur „Neuen deutschen Dance-Sensation“.

Seine Platzierungen als einer der Top 10 Shootingstars aus 2017 und Platz 3 in der Kategorie „Bestes Album“,welche erin einer Liste mit schon etablierten Szene-Größen wie dem Grammy nominierten Duo Camelphat, Charlotte De Witte, Kölsch oder Extrawelt im aktuellen Jahrespoll des Faze Magazins bestreitet, festigt weiter seinen Status. Neben einem vollen Tour-Kalender der ihn durch die deutsche, österreichische und schweizer Klubkultur führt, einer Show als Headliner im berühmten Bootshaus in Köln und Auftritten auf den Bühnen von Festivals wie Parookaville, Echelon Open Air, Ikarus,Nature One oder Contact Festival, hat er mit gerade 22 sein Debüt-Album herausgebraucht. Vollgepackt mit über 20 Jahren Titeln und Kollaborationen mit Künstlern wie A.N.A.L – Alles Nur Aus Liebe, Mark Dekoda, Corner oder Dodobeatz. Das Album präsentiert ein neues Level seiner schon bekannten Produktionsfähigkeiten.Mit einer Spannweite von melodisch-treibenden Club-Breakern, zu Peaktime-Hymnen und PSY-beeinflussten Titeln, zeigt er ganz deutlich, wie sehr er seinen ganz eigenen unverkennbaren Stilgefestigt hat...

simply call it FUTURE TECHNO!

Line Up:

Mausio

Adi Dassler

Harry Ken