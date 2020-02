Ausgangs- und Endpunkt dieser schönen Rundwanderung ist die beschauliche und historische Heslacher Standseilbahn - eine technische Rarität und originales Stück Stuttgarter Stadtgeschichte.

Gute fünf Minuten von der Bergstation der Seilbahn entfernt finden wir uns plötzlich in einem Mini-Canyon, der Schwäblesklinge wieder: ein Schlucht-Erlebnis, geologischer Lehrpfad und Naturdenkmal in einem. Doch es kommt noch besser: ein Wasserfall! Wie, wo, in Stuttgart? Ja! Lassen Sie sich überraschen!