Diese alte Fussballerweisheit, sei in etwas abgewandelter Form das Motto für diese Mitteilung von SEILER & SPEER. Dass Bernhard Speer, nicht der allergrösste Fan des Sports rund um das runde Leder, wie man hört, dieses nicht unbedingt gewählt hätte, darf man ebenfalls annehmen. Aber egal, er klingt ganz gut, der Spruch. Finden wir. Daher kehren wir jetzt einfach zurück zu den wichtigen Dingen in einem Musikerleben.

Denn Herr Seiler und Herr Speer rufen 2023 wieder nach ihrer Band und Crew, satteln die Transporter und belegen die Kojen ihrer Tourbusse, um erneut die Bühnen in Österreich, Deutschland und der Schweiz zu erobern. Mit dabei haben sie dann selbstverständlich nicht nur all ihre Hits, allen voran „Hödn“, „Ham kummst“, „Principessa“ oder „Soits leben“, sondern auch ihre brandneue Single „Waun da Wind geht“, die am 18.11.2022 erscheinen wird. Und weil man ungern alleine gen Westen reitet, also bildlich gesprochen, haben sich die Herren auch noch einen Gast für ihre Konzerte in Deutschland und der Schweiz eingeladen. Niemand geringerer als Josh., übrigens in „Eins komma zwei Kamille“ Podcast-Kollege von Bernhard, bekennender Fussball-Fan und als solcher bestens geeignet, Herrn Speer unterwegs die Finessen des Spiels zu erklären, wird gemeinsam mit seiner Band mit in den Tourbus steigen. Klar, dass auch er alle Hits dabei haben wird – von „Expresso & Tschianti“ über „Cordula Grün“ bis hin zu neuen Songs aus seinem dritten Album, das im Juni 2023 erscheinen wird.