Sie sind zurück - und wie!

Im Frühjahr 2019 soll das neue Seiler und Speer Album erscheinen. Mit der ersten Vorabsingle "Ois OK", einer wunderbaren Hymne über und an das Leben, stürmten sie bereits erfolgreich die Charts.

Selbiges tut, noch eine Spur intensiver, die zweite Single "Ala bin"; Großes (Gefühls-)Kino inklusive Orchester, arrangiert und dirigiert von Christian Kolonovits. Eine nicht nur musikalische Freundschaft, die ihren Anfang bei der "60 Jahre Wiener Stadthalle" Gala fand und in Form einer "Best Of Austria meets Classics" Reihe prolongiert wird, inkl. Konzert vor dem Schloss Schönbrunn!

So quasi dazwischen brachte das österreichische Kult-Duo die vierte Staffel ihrer legendären "Horvathslos" Serie als Dreifach-DVD auf den Markt oder fegte schnell mal die deutschen Freunde von The BossHoss beim ebenso einzig- wie großartigen "Red Bull Music Soundclash" Spektakel von der Bühne.

Stichwort Bühne: Das anfangs erwähnte neue Studioalbum will 2019 natürlich ausgiebig live vorgestellt werden, gemeinsam mit allen Hits und Klassikern seiner mehrfach Platin-veredelten Vorgänger und der einen oder anderen Überraschung...

Wie gesagt: Sie sind zurück - und wie!