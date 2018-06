× Erweitern Seiler und Speer

Was haben Andrea Berg, Helene Fischer, Metallica und die Rolling Stones gemeinsam? Sie alle belegten 2016 vordere Plätze in den österreichischen Albumcharts – allerdings hinter "Ham Kummst" von SEILER UND SPEER. Und dabei haben der Kabarettist Chrsitopher Seiler und der Filmemacher Bernhard Speer ihren Erstling eigentlich nur zur Untermalung ihrer erfolgreichen Satire-Webserie "Horvathslos" aufgenommen... Auf der Esslinger Burg präsentiert das Kult-Duo nun den 2017er-Nachfolger "und weida?", der unter einer weitaus professionelleren Herangehensweise entstanden ist und mit breiter Ausrichtung überrascht: "Wir machen uns keine Gedanken über Stile oder Genres. Was rauskommt, kommt raus", beschreiben SEILER UND SPEER ihren grundehrlichen Songwriting-Ansatz. Und: Man muss nicht zwingend Wiener Schmäh verstehen, immerhin sind Passagen ihrer Single "I Was Made" auf Englisch.