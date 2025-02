Seiler Und Speer

Bevor Seiler & Speer am 19.Juli 2025 im Wiener Ernst-Happel Stadion das große Finale Ihrer Tour 2025 sowie das 10jährige Jubiläum ihres Debutalbums »Ham Kummst« feiern, geht es nochmal in die großen Hallen unserer Lieblingsnachbarn in Deutschland und in der Schweiz.

Letzte Nocht, woa a schware Partie fia mi...

One-Hit-Wonder, Eintagsfliege, bald wieder vergessen - mutmaßten nicht wenige, wie das halt so ist, besonders im Land der großen Söhne...

Zehn Jahre, über 100 Konzerte mit mehr als 750.000 Zusehern, Headliner-Auftritten beim Donauinselfest, Nova Rock und Co., 100.000 verkauften Alben und Singles und rund 26 Gold- und Platin-Auszeichnungen, Amadeus- und viele weitere Auszeichnungen später, reden wir dann doch lieber vom Viel-Hit-Wonder, Dauer-Überflieger und: Noch lange nicht vergessen.

Im Gegenteil!

Zum zehnjährigen Jubiläum der »Schwaren Partie« lassen es Christopher SEILER und Bernhard SPEER samt ihrer genialen Live-Band nun besonders krachen.