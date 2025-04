100 Jahre Musikverein Bargau – ein Grund zum Feiern!

Der Musikverein Bargau hat in diesem Jahr allen Grund zu feiern, denn der Verein feiert 100-jähriges Bestehen. Der Ort Bargau ist ein Teilort von Schwäbisch Gmünd und liegt am Fuße des Scheuelbergs. Die Gemeinde ist bekannt für ein aktives Vereinsleben, zu dem der Musikverein maßgeblich beiträgt. Natürlich auch im Jubiläumsjahr, das neben einigen hochklassigen Konzerten und gut besuchten Veranstaltungen, das Highlight vom 29. bis 31. Mai feiern wird. An diesen drei Tagen veranstaltet der Verein das Jubiläumsfest im Festzelt neben der FEIN Halle. Das traditionell bekannte Vatertagsfest in Bargau ist seit vielen Jahren Publikumsmagnet, doch das diesjährige Fest verspricht ein unvergessliches Highlight zu werden!

Traditionell startet der Musikverein am Donnerstag, 29.05.2025 mit dem Vatertagsfest und einem Gottesdienst im Festzelt. Danach gibt es mehrere Stunden Blasmusik, wobei das aktive Blasorchester als Jubiläumsverein die Unterhaltung im Zelt nach dem Gottesdienst beginnt. Danach treten zwei hochklassige Musikvereine aus der Region auf. Der Musikverein Durlangen unter der Leitung von Markus Kottmann und der Musikverein Wißgoldingen mit Ihrem Dirigent Robert Glaser werden im Festzelt sicher für gute Stimmung sorgen. Partystimmung wird es ab 18 Uhr mit "the bbänd“ geben. Für diejenigen, die bis in die späte Nacht feiern wollen, werden die zwei Musiker der Band „Los dos Promillos“ an der Bar für Stimmung sorgen.

Für den darauffolgenden Freitag, den 30.05.2025 konnte der Musikverein einen absoluten TOP ACT engagieren. Nachdem im Jahr 2000 die Klostertaler und 2015 die Münchener Freiheit zu Gast war, freut sich der Verein die sehr erfolgreiche österreichische Band Seiler und Speer verpflichtet zu haben. Seiler und Speer melden sich mit einem brandneuen Album zurück und spielen 2025 neben der Frühjahrs-Tour auch noch einige wenige Sommer Open Airs in Deutschland, und das auch im Festzelt in Bargau. Nach intensiven Studioaufnahmen und kreativen Höhenflügen wird das neue Album voller frischer Sounds und eingängigen Hits im Frühling 2025 erscheinen. Mit ihrer unverwechselbaren Mischung aus Humor, Tiefgang und musikalischer Vielfalt haben Seiler und Speer in den letzten Jahren die Bühnen und Herzen erobert. Die Open Airs versprechen magische Sommernächte, eine großartige Live-Show und natürlich die Hits, die alle lieben. Tickets können ab jetzt unter www.mv-bargau.de oder telefonisch bei Walter Nagel unter 07173/5584 bestellt werden. Schnell sein lohnt sich!

Am Samstag, den 31.05.2025 endet das 3-tägige Jubiläumsfest mit einem Festzug durch Bargau. Mit vielen Musikvereinen aus dem Ostalbkreis aber auch anderen Gruppierungen und Vereinen aus Bargau und Umgebung wird bei hoffentlich schönem Wetter und vielen Zuschauern das Dorf in ein Meer aus bunten Gruppierungen und Musik verwandelt. Ein anschließender Fahneneinmarsch ins Zelt wird die Gäste in das stimmungsvolle und sicherlich gut besuchte Festzelt locken. Auf der Bühne wird die Party-Band „Falkensturz-Echo“ aus Essingen bereits auf die Besuchermenge warten, um in den letzten Party-Abend einzuleiten. Freuen Sie sich heute schon auf ein unvergessliches Jubiläum des Musikvereins Bargau und merken Sie sich den Termin heute schon vor!

Weitere Informationen zur Veranstaltung, wie auch zu Terminen im Jubiläumsjahr 2025 können unter www.mv-bargau.de nachgelesen werden.