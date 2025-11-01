Seim - Randalu - Klampanis - Janke - Quartett

Ein Abend für Eberhard Weber.

Zu Ehren des Esslinger Jazzgenies Eberhard Weber, der dieses Jahr seinen 85. Geburtstag feierte, gibt dieses aus vier großartigen Musikern bestehende Quartett seine Weltpremiere. Der Pianist Kristjan Randalu, der aus Estland stammt, aber lange Zeit in Deutschland lebte, ist sowohl in der klassischen Musik als auch im Jazz zu Hause. Herbie Hancock nannte ihn einen überwältigenden Musiker. Kein Wunder, dass er seinen Weg schon vor Jahren zum Münchener Label ECM fand.

Mit Petros Klampanis und Bodek Janke arbeitet er seit vielen Jahren in diversen Formationen. Petros Klampanis machte sich vor allem im Quartett seines griechischen Landsmanns Sokratis Sinopoulos und im Quartett des Saxophonisten Oded Tzur einen Namen. Bodek Janke ist ein Tausendsassa, dem man eigentlich überall begegnen kann. Von lokalen Jazzereignissen bis in Yo-Yo Mas Silk Road Orchestra. Bei ECM traf Randalu auf den norwegischen Saxophonisten Trygve Seim, den die Presse als den größten skandinavischen Saxophonisten seit Jan Garbarek feierte. So entstand auch das wunderbare Album „Helsinki Songs“.

Wie sie sich der Musik Eberhard Webers nähern, wird die große Überraschung des Abends werden. Angekündigt haben sie aber auf jeden Fall ein Arrangement von Lyle Mays‘ Komposition „Eberhard“.