Mit der Mehrgenerationengruppe „Die Rohlinge“ Warschau 1939. Das Polski Theater probt das Stück „Ein Geschenk von Hitler“. Als die Bomben über Warschau fallen und der Zweite Weltkrieg ausbricht, wird das Stück aus Angst vor einem Konflikt mit den Nazis abgesetzt und kurzer- hand Shakespeares HAMLET wieder ins Pro- gramm genommen. Doch jedes Mal, wenn der Hamlet-Darsteller Josef Tura zu dem berühmten Monolog »Sein oder Nichtsein« ansetzt, verlässt ein Zuschauer den Saal... Tura ist tief in seiner Schauspielerehre verletzt. Noch weiß er nicht, dass es sich um den jungen polnischen Flieger Stanislaw Sobinsky handelt, der während seines großen Monologes die Zeit mit Turas Frau in der Garderobe verbringt, doch es bleibt keine Zeit für private Dramen: Eine Liste mit Namen von pol- nischen Untergrundkämpfern ist in die Hände der Nazis gefallen. Um an die Todesliste zu gelangen, wird ein raffinierter Plan geschmiedet...

So beginnt ein wahnwitziges Spiel um Leben und Tod, in dem grandiose Komik und abgrundtiefes Entsetzen kaum voneinander zu trennen sind.