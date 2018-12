"Sein oder Online" - Katalyn Bohn

Katalyn Bohn erzählt in einer einzigartigen Mischung aus Kabarett, Theater und Musik von den Wirren der digitalen Revolution.Ein stadtneurotisches Kindergartenkind strandet aus therapeutischen Gründen auf einem echten Bauernhof. Doch der Schein trügt: Die Nutztiere sind längst online und chatten über die Frage: Gibt es ein Leben vor dem Tod? Die Business-Mami des Kindes plagen ihre Karrieresorgen als Star-Coach, während das städtische Krankenhaus ein geniales Geschäftsmodell entdeckt: wer Geburt kauft, kriegt Sterben gratis dazu! Im Internet läuft aber längst der Erklär-Film über das Ende der Menschheit und verrät, was Pokemon go damit zu tun hat!Dazu gibt es Lieder über Sitzheizungen und Atomkraftwerke und eine Prise Zauberei. „Ausgefallen, frech, gigantisch“ – findet das die Presse.Katalyn Bohn erhielt schon mehrfache Auszeichnungen und gewann 2017 den Recklinghäuser Nachwuchskabarettpreis.