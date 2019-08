SEK- Broadway Night Das Musical Dinner

Wenn das SonderEntertainmentKommando erneut eine Musical-Gala präsentiert, ist ein großer Abend vorprogrammiert.

Eingebettet in ein köstliches Dinner erleben Sie die besten Songs aus We will rock you, Mary Poppins, Mamma Mia und viele mehr, zauberhaft interpretiert und umrahmt von einer spritzigen Moderation.