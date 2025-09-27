Sekt am Samstag

Hier ist der Name Programm:

Am 27.09. 2025 zwischen 10 und 14 Uhr wird der Innenhof des Café Intus wieder zur coolsten Location der Stadt. Genießt den Herbst bei lässigen Beats und prickelndem Sekt.

Für Klein und Groß ist etwas dabei. Neben Sekt werden auch Limonade und frische Waffeln angeboten. Eine ideale Gelegenheit, um das Wochenende entspannt zu beginnen, neue Bekanntschaften zu knüpfen und den stressigen Alltag hinter sich zu lassen.

Komm vorbei – wird schön!