Mit ihrem 4. und finalen Programm „Letzte Runde“ ziehen die drei „Sekt and the City“-Damen das Tempo noch einmal an und setzen neue Maßstäbe!

50 ist das neue 30 – Frau ist so jung, wie sie sich fühlt! Eine umwerfende Comedy-Revue mit prickelnden Kostümschlachten, stimmgewaltigen Liedern, mitreißenden Tanzeinlagen — und natürlich knallenden Sektkorken! Die Frauen mit Mumm sagen zum Abschied: „ratzfatzrubbeldiekatz – miau“!!!