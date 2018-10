Nach „Vier Frauen mit Mumm“ und „The Cat Pack“ trifft sich das Ensemble „Sekt and the City“ (Helena Marion Scholz, Meike Gottschalk und Ariane Baumgartner) nun zum dritten Mal, um über die großen Probleme der Welt zu sprechen – ihre eigenen! In Lenas Friseursalon waschen sie einander bei reichlich Sekt die Köpfe und seifen sich schonungslos ehrlich ein, zerzausen und ramponieren sich selbst und gegenseitig, bis sie zum radikalen Kahlschlag übergehen. Und wir schwanken von skurrilen Rollenspielen zu mitreißenden Songs und absurden Dialogen, genau so berauscht wie die Damen… Großes Kino, dieses Trio zum Verlieben!