Warum prickelt Sekt eigentlich? Wo ist der Unterschied zu Champagner?

Wenn Sie sich das auch schon immer gefragt haben, ist „Sekt Live“ im Weingut Albrecht-Kiessling genau das Richtige für Sie: eine 4er-Winzersekt-Probe mit fachlicher Einführung in die Sektherstellung, Verkostung im Manufakturkeller mit Veranschaulichung aller Produktionsschritte, wie Sektrütteln, degorgieren, sabrieren und Flaschen öffnen mittels Säbel inklusive.

Anmeldung in der Heilbronner Tourist-Information unter Tel. +49 7131 56 41 03, E-Mail: buchungen@heilbronn-marketing.de oder direkt online.

Ein Tagesticket im Heilbronner-Hohenloher-Haller-Nahverkehr (HNV-Gesamtnetz) ist inklusive. Um diesen Service nutzen zu können, muss das Ticket bereits vorab gekauft werden. Bus und Stadtbahn können dann drei Stunden vor der Führung und im Anschluss bis Betriebsschluss genutzt werden.