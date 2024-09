„Sekt am Samstag“ geht in die dritte Runde!

Am 14. September 2024 von 10 bis 14 Uhr verwandelt sich erneut der Innenhof des Café Intus in Botnang in die angesagteste Adresse der Stadt. Taucht ein in eine Atmosphäre aus lässigen Beats, prickelndem Sekt und entspannten Menschen.

Für Jung und Alt ist etwas geboten. Neben erfrischendem Sekt stehen auch Limonade und frisch gebackene Waffeln zur Auswahl. Eine perfekte Gelegenheit, um das Wochenende entspannt zu starten und den Sommer zu genießen.

Kommt vorbei – es wird wieder schön!