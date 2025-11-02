Sektfrühstück im Amalienhof

Willkommen zum Sektfrühstück!

Lassen Sie es sich gut gehen beim Frühstück mit frischen Brötchen, Crossiants, Brot, Butter, Marmelade, Honig, Frischkäse, Ei, Rohkost, Obst, Müsli und allem was Ihr Herz begehrt. Enthalten ist außerdem auch ein Heißgetränk sowie je nach Wunsch ein Glas alkoholfreier Traubenspritzer, Sekt oder auch gleich das volle Programm mit gleich allen 4 neuen Sekten, die es zu entdecken gibt. Wer sich spontan entschließen möchte.

Das Frühstück findet in der Vinothek in Heilbronn im Lukas-Cranach-Weg 5 (Einfahrt über Friedrich-Dürr-Straße nahe der Kreuzung) statt, NICHT auf dem Beilsteiner Steinberg.