FEEL Festival auf dem Amalienhof Beilstein

Das Feel Body, Mind & Soul Festival ist feel viel mehr als nur ein gewöhnliches Fitness-, Wellness- oder Yoga-Event – es ist ein Fest der Sinne, das inmitten der traumhaften Weinberge stattfindet!

Willkommen zum Feel Body, Mind & Soul Festival 2026

Erlebe einen besonderen Tag, den du ganz nach deinen Wünschen und deiner Lust gestalten kannst. Das Feel Body, Mind & Soul Festival ist feel viel mehr als nur ein gewöhnliches Fitness-, Wellness- oder Yoga-Event – es ist ein Fest der Sinne, das inmitten der traumhaften Weinberge stattfindet und dir die Möglichkeit bietet, Körper, Geist und Seele in Einklang zu bringen.

Das Festival gliedert sich in vier abwechslungsreiche Bereiche, die dir ein ganzheitliches Erlebnis bieten:

Feel Body: Hier erwartet dich ein aufregendes Angebot an Fitnesskursen, die deinen Körper fordern und stärken. Von Bodega bis hin zu Functional Circuits – finde die Bewegung, die zu dir passt!

Feel Mind: Lass den Stress des Alltags hinter dir! In diesem Bereich kannst du durch Meditation, Klangschalen und Breathwork zu innerer Ruhe und Klarheit finden. Entdecke die Kraft der Achtsamkeit und erlebe, wie du deinen Geist fokussieren und entspannen kannst.

️Feel Soul: Nähre deine Seele mit Kakao-Zeremonien, Sammolahari und Dance Yoga. Lass dich von der Musik tragen und finde in der Bewegung zu dir selbst. Dieser Bereich lädt dich ein, die Tiefen deines Seins zu erkunden und deine innere Harmonie zu entfalten.

Feel Food: Kulinarische Genüsse erwarten dich in unserem Bereich „Feel Food“ mit dem Angebot von @cafe.schuemli. Lass dich von gesunden und kreativen Speisen verwöhnen, die dich in deiner Vitalität unterstützen.

Mit einem einzigartigen Team von erfahrenen Trainern ist eine Vielzahl an Kursen und Workshops für jedes Level und jede Vorliebe geboten. Ob du ein Fitness-Profi oder ein Neuling bist, das Feel Body, Mind & Soul Festival lädt dich ein, deine Grenzen zu entdecken und neue Leidenschaften zu entfalten.

Mach diesen Tag zu deinem ganz persönlichen Erlebnis! Lass dich von der positiven Energie der Gemeinschaft und der einzigartigen Atmosphäre unseres Festivals mitreißen. Komm vorbei – wir freuen uns auf dich!