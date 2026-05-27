FEEL Festival Sundowner Afterparty

Zur Sundowner After Party nach dem FEEL Festival ab 17 Uhr sind alle herzlich eingeladen – hierfür wird kein Festival-Ticket benötigt.

Gute Musik, leckeres Essen vom Team Trappensee & Café Schümli und einen Sonnenuntergang über den Weinbergen erleben.

An diesem Sonntag findet das FEEL-Festival mit Bewegung und Begegnung und natürlich auch mit unserem Amalienhof-Wein auf unserem Berg in Beilstein statt. Für alle, die gern die schöne Atmosphäre genießen möchten, aber nicht für's Yoga & Co. zu begeistern sind, gibt es an diesem Tag ab 17 Uhr nach dem Festival die Möglichkeit auf unserem wunderschönen Berg den Abend zu genießen.

Für die Teilnahme am Festivalprogramm tagsüber ist ein Festivalticket notwendig.

Zur Sundowner After Party ab 17 Uhr sind jedoch alle herzlich eingeladen – hierfür wird kein Ticket benötigt. Kommen Sie gerne spontan vorbei, genießen Sie die besondere Atmosphäre, gute Musik, leckeres Essen vom Team Trappensee & Café Schümli und einen entspannten Sonnenuntergang über den Weinbergen.

An diesem Abend gibt es neben einem vielfältigen Getränkeangebot - natürlich auch mit unseren Amalienhof-Weinen - auch frische Flammkuchen für das leibliche Wohl vom Team des 1879 Restaurant am Trappensee und dem Café s'Schümli!

Wir freuen uns auf Sie!