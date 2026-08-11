Sektfrühstück im Weingut Amalienhof

Lassen Sie es sich gut gehen beim Frühstück mit frischen Brötchen, Crossiants, Brot, Butter, Marmelade, Honig, Frischkäse, Ei, Rohkost, Obst, Müsli und allem was Ihr Herz begehrt.

Enthalten sind auch verschiedene Heißgetränke vom Buffet so viel Sie wollen (z.B. Kaffee, Tee) sowie natürlich Sekt und alkoholfreiem Traubenspritzer. Probieren Sie sich ganz entspannt durch die Winzersekte direkt im Weingut mit Blick auf den Barrique-Keller.

Das Frühstück startet um 11 Uhr und ist bis 13:30 Uhr geöffnet. Es findet in unserer Vinothek in Heilbronn im Lukas-Cranach-Weg 5 (Einfahrt über Friedrich-Dürr-Straße nahe der Kreuzung) in 74074 Heilbronn statt, NICHT auf dem Beilsteiner Steinberg.

Bitte reservieren Sie sich Ihren Platz fürs Frühstück vorab indem Sie sich im Shop ein entsprechendes „Ticket“ kaufen. Gerne können Sie uns hierzu auch anrufen, wenn Sie schon ein Kundenkonto haben und so Ihren Platz reservieren. Wir möchten gerne Lebensmittel-Müll und/oder enttäuschte Gäste vermeiden, daher ist spontan vorbeikommen leider nicht möglich.

Weitere Infos auf ww.weingut-amalienhof.de/events