Sektfrühstück im Weingut

Willkommen zum Sektfrühstück!

Lassen Sie es sich gut gehen beim Frühstück mit frischen Brötchen, Croissants, Brot, Butter, Marmelade, Honig, Frischkäse, Ei, Rohkost, Obst, Müsli und allem was Ihr Herz begehrt. Enthalten ist zudem ein Heißgetränk sowie je nach Wunsch ein Glas alkoholfreier Traubenspritzer, Sekt oder auch gleich das volle Programm mit allen 4 neuen Sekten, die es im Weingut zu entdecken gibt. Wer sich spontan entschließen möchte: Zusätzliche Gläsle Sekt kosten an diesem Tag nur 2,50 Euro.

Das Frühstück startet um 11 Uhr und ist bis 13:30 Uhr geöffnet. Es findet in der Vinothek in Heilbronn im Lukas-Cranach-Weg 5 (Einfahrt über Friedrich-Dürr-Straße nahe der Kreuzung) in Heilbronn statt, NICHT auf dem Beilsteiner Steinberg.

Bitte reservieren Sie sich Ihren Platz fürs Frühstück vorab indem Sie sich ein entsprechendes “Ticket” kaufen. Gerne können Sie das Weingut hierzu anrufen, wenn Sie schon ein Kundenkonto haben und so Ihren Platz reservieren. Das Weingut Amalienhof möchten gerne Lebensmittel-Müll und/oder enttäuschte Gäste vermeiden, daher ist spontan vorbeikommen leider nicht möglich.