Selbst zum Spiele-Erfinder werden oder Armbänder aus Paracord flechten

Schlüsselanhänger aus Paracord oder Puzzles und memory® mit den eigenen Lieblingsmotiven: Während den Pfingstferien vom 22. bis 25. Mai, vom 28. bis 30. Mai und am 1. Juni 2018 gibt es in der Ravensburger Kinderwelt Kornwestheim wieder tolle Workshops. Kleine Besucher ab drei Jahren erfahren so lehrreiche Inhalte, die mit viel Spaß umgesetzt werden. Im Anschluss warten die mehr als 20 Attraktionen der Kindewelt darauf, entdeckt zu werden. Der Eintritt in die Erlebniswelt ist im Preis inklusive.

Auf alle, die in den Pfingstferien auf der Suche nach kunterbunter Abwechslung sind, warten in der Ravensburger Kinderwelt Kornwestheim kreative Workshops. Spielerisch Englisch lernen mit eigenem Vokabel memory®, Frisbee-Scheiben aus Papptellern basteln oder Blumentöpfe bemalen als Geschenk für die Familie – hier werden die kleinen Besucher zu wahren Erfindern. Immer vor und nach dem lehrreichen Angebot können die kleinen Teilnehmer die mehr als 20 Attraktionen der Kinderwelt erleben und nach Herzenslust ausprobieren. Rutschen, toben und klettern im „verrückten Labyrinth“ Abenteuerparcours, eine rasante und etwas wackelige Fahrt auf dem Plitsch-Platsch Pinguin Karussell oder der erste Führerschein in der MobileKids-Verkehrsschule – ein ganzer Tag voller Spaß ist hier garantiert.

Die Workshops finden täglich um 11.00 Uhr statt und kosten 12,50 Euro pro Kind. Im Preis inbegriffen ist ein Mittagessen, wahlweise als vegetarische Variante, ein 0,3 Liter Erfrischungsgetränk sowie der Tageseintritt in die Ravensburger Kinderwelt Kornwestheim. Weitere Informationen zu den Workshops und zur Anmeldung gibt es unter www.ravensburger-kinderwelt.de sowie telefonisch unter 07154 17 858 70.