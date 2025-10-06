Selbstbehauptung für ältere Frauen – eigene Grenzen bestimmen und einfordern

Begegnungsstätte Ludwigsburg Stuttgarter Straße 12/1, 71638 Landkreis Ludwigsburg

Im Kurs lernen die Teilnehmerinnen, ihre eigenen Stärken und Möglichkeiten zu erkennen und sinnvoll einzusetzen, um sich sicherer zu fühlen.

Gemeinsam werden Alltagssituationen besprochen, und es werden Strategien entwickelt und praktisch geübt, um eigene Grenzen deutlich durchzusetzen.

Auf dem Programm steht auch ein Präventionsvormittag mit Frau Ilona Gerstung von der Kriminalprävention des Polizeipräsidiums Ludwigsburg. Zudem beinhaltet das Angebot einen achtsamen Spaziergang durch die Stadt. Dabei wird bewusst, aufmerksam und selbstbewusst die Umgebung erkundet.

