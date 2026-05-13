Selbstbehauptungskurs – Kinder stärken durch Veränderung

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Spital Weil der Stadt Brühlweg 15, 71263 Weil der Stadt

In diesem Selbstbehauptungskurs lernen Kinder mit viel Spaß Strategienkennen, um die alltäglichen Herausforderungen des Schul- und Kindergartenalltags besser zu meistern.

Die Kinder erhalten altersgerechte Antworten auf die folgenden Fragen:

• Wie gehe ich mit Beleidigungen und Provokationen um?

• Wie werde und wirke ich selbstsicher und mutig?

• Wie höre ich auf meine Gefühle?

• Wie reagiere ich, wenn mich jemand festhält oder mir Sachen wegnimmt?

• Wie verhalte ich mich, wenn mir jemand Gewalt androht?

• Wie hole ich mir das Gute in mein Leben?

• Wie schaffe ich es, mein Ziel mit Ausdauer und Disziplin eigenständig zu erreichen?

Info

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Kinder & Familie
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