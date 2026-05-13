Selbstbehauptungskurs – Kinder stärken durch Veränderung

In diesem Selbstbehauptungskurs lernen Kinder mit viel Spaß Strategienkennen, um die alltäglichen Herausforderungen des Schul- und Kindergartenalltags besser zu meistern.
Die Kinder erhalten altersgerechte Antworten auf die folgenden Fragen:
• Wie gehe ich mit Beleidigungen und Provokationen um?
• Wie werde und wirke ich selbstsicher und mutig?
• Wie höre ich auf meine Gefühle?
• Wie reagiere ich, wenn mich jemand festhält oder mir Sachen wegnimmt?
• Wie verhalte ich mich, wenn mir jemand Gewalt androht?
• Wie hole ich mir das Gute in mein Leben?
• Wie schaffe ich es, mein Ziel mit Ausdauer und Disziplin eigenständig zu erreichen?