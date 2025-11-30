Selbstbehauptungskurs für Mädchen und Frauen

bis

Quartierszentrum Böckingen Kirchsteige 5, 74080 Heilbronn

Du fühlst dich in manchen Situationen unsicher?

Du willst lernen, Notsituationen frühzeitig und richtig zu erkennen?

Du willst selbstbewusster auftreten und wissen, wie du dich zur Wehr setzen kannst?

Gemeinsam mit der Stadt Heilbronn und der Wing Tsun Akademie stellen wir einen Selbstbehauptungskurs zur Verfügung – konzentriert, respektvoll, praxistauglich.

Bequeme Kleidung - Mehr brauchst du nicht!

Jetzt anmelden unter: quartierszentrum.boeckingen@diakonieheilbronn.de oder telefonisch unter 07131 3821920

Info

Quartierszentrum Böckingen Kirchsteige 5, 74080 Heilbronn
Sport & Bewegung
07131 3821920
Bitte aktivieren Sie JavaScript.
bis
Google Kalender - Selbstbehauptungskurs für Mädchen und Frauen - 2026-01-18 19:00:00 Google Yahoo Kalender - Selbstbehauptungskurs für Mädchen und Frauen - 2026-01-18 19:00:00 Yahoo Outlook Kalender - Selbstbehauptungskurs für Mädchen und Frauen - 2026-01-18 19:00:00 Outlook iCalendar - Selbstbehauptungskurs für Mädchen und Frauen - 2026-01-18 19:00:00 ical
bis
Google Kalender - Selbstbehauptungskurs für Mädchen und Frauen - 2026-01-26 18:00:00 Google Yahoo Kalender - Selbstbehauptungskurs für Mädchen und Frauen - 2026-01-26 18:00:00 Yahoo Outlook Kalender - Selbstbehauptungskurs für Mädchen und Frauen - 2026-01-26 18:00:00 Outlook iCalendar - Selbstbehauptungskurs für Mädchen und Frauen - 2026-01-26 18:00:00 ical

Tags