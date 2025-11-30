Selbstbehauptungskurs für Mädchen und Frauen

Du fühlst dich in manchen Situationen unsicher?

Du willst lernen, Notsituationen frühzeitig und richtig zu erkennen?

Du willst selbstbewusster auftreten und wissen, wie du dich zur Wehr setzen kannst?

Gemeinsam mit der Stadt Heilbronn und der Wing Tsun Akademie stellen wir einen Selbstbehauptungskurs zur Verfügung – konzentriert, respektvoll, praxistauglich.

Bequeme Kleidung - Mehr brauchst du nicht!

Jetzt anmelden unter: quartierszentrum.boeckingen@diakonieheilbronn.de oder telefonisch unter 07131 3821920