Selbstbehauptungskurs für Mädchen und junge Frauen

Du fühlst dich in manchen Situationen unsicher?

Du willst lernen, Notsituationen frühzeitig und richtigzu erkennen?

Du willst selbstbewusster auftreten und wissen, wie du dich zur Wehr setzen kannst?

Du bist zwischen 12 und 25 Jahre alt?

Dann melde dich zu unseren kostenlosen Selbstbehauptungskursen an per E-Mail an: quartier-sued@arkus-heilbronn.de

In 2 Trainingseinheiten lernst du in kleinen Gruppen von professionellen Trainerinnen, wie du dich behaupten kannst.

Der Kurs findet am Montag, 10. und 17. November statt.

Inhalte

• Präsenz & Distanzzonen: klare Signale senden

• Deeskalation: früh erkennen, ruhig entscheiden

• Wirksame Techniken: lösen, schützen, aussteigen

• Alltagsszenarien: Wege am Abend, ÖPNV, Studium/Job

• Kurzüberblick Recht: Notwehr – was ist erlaubt?

Weitere Infos auf www.heilbronn.de/leben/partizipation-integration/stabsstelle-chancengerechtigkeit/projekte-und-massnahmen/selbstbehauptungskurse