Die regelmäßige Selbstuntersuchung der Brust ist mit die effektivste Form der Früherkennung und eine große Chance, Brustkrebs und anderen Veränderungen der Brust frühzeitig auf die Spur zu kommen.

In einer Kleingruppe wird unter fachlicher Anleitung der zertifizierten Expertin für Brustkrebserkrankungen das Abtasten der Brust Schritt für Schritt erklärt. Jede Frau übt die Tasttechnik an einem naturgetreuen Silikonmodell, in das Knoten verschiedener Größe und Härte in unterschiedlicher Tiefe eingelassen sind, mit dem Ziel normale und veränderte Strukturen zu ertasten und zu unterscheiden. Hinweis: Der Kurs dient nicht dazu Diagnosen zu stellen und ersetzt keinesfalls den Besuch bei einer Ärztin oder einem Arzt.

Anmeldung bei der vhs unter Telefon 07931 574300, per E-Mail an vhs@bad-mergentheim.de und im Internet unter www.vhsmgh.de möglich.