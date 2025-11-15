Selbstverteidigung mit Alltagsgegenständen

für Frauen ab 14 Jahren

bis

Volkshochschule Bad Mergentheim Marktplatz 1, 97980 Bad Mergentheim

Nicht jede Frau trägt ständig Abwehrmittel wie Pfefferspray oder einen Elektroschocker zur Selbstverteidigung bei sich. Außerdem wüssten wohl die wenigsten von uns, wie man damit sachgerecht hantiert, um sich nicht aus Versehen selbst zu verletzen.

Ist es da nicht sinnvoller, jene Dinge zur Selbstverteidigung einzusetzen, die man häufig bei sich hat? Bei der Selbstverteidigung mit Alltagsgegenständen wie beispielsweise Kugelschreiber, Zeitschriften, Bücher, Schlüssel, Taschen u.v.m. wird gezeigt, wie man sich effektiv und leicht mit solchen Gegenständen vor Übergriffen schützen kann. Bitte bequeme Sportkleidung, Matte und Pausenverpflegung mitbringen.

Anmeldung bei der vhs unter Telefon 07931 574300, per E-Mail an vhs@bad-mergentheim.de und im Internet unter www.vhsmgh.de.

