Selbstverteidigungskurs

In dieser Veranstaltung wird schwerpunktmäßig das Erkennen von Verhaltensmustern potentieller Angreifer vermittelt und es werden einfache, aber effektive Verteidigungs- und Kontertechniken geübt, die in Tiefgaragen, S-Bahnhöfen, an Bushaltestellen und in dunklen Unterführungen gleichermaßen einsetzbar sind.

Dieser „Schnupperkurs“ ist für Erwachsene und Jugendliche ab 16 Jahren konzipiert, Anmeldung erforderlich.

Teilnahme in Sportkleidung und Turnschuhen.

Bei schlechtem Wetter findet der Kurs in der Sporthalle in Stein statt: Auchterhalle, Mühläckerstraße