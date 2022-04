Hinweis vom 06.12.2021: Die Veranstaltung wurde vom 14.01.2022 auf den 14.05.2022 verlegt. Bereits gekaufte Karten behalten ihre Gültigkeit.

Selda Bagcan, die in der Zeitschrift Times "Legendary and Historical Female Singers Living in World Music" und in der Zeitschrift Rolling Stones "100 Best Female Vocals of 100 Years" gelistet ist, wird am 14.01.2022 im Kultur- und Kongresszentrum Liederhalle in Stuttgart auftreten.