Die deutschen Grunge-Legenden bleiben in Bewegung: Nach der erfolgreichen „30 Jahre Selig“-Tour spielen Selig nach 2019 wieder in Reutlingen.

Seit 1993 liefert die Band eingängige Songs und steht bis heute – fast in Originalbesetzung – mit der gleichen Energie auf den Bühnen in Deutschland und Österreich. Anfang der Neunziger machten sich Selig mit ihrem selbstbetitelten Debüt-Album einen Namen. Eine Mischung aus Grunge und Rock mit deutschen Texten gab es bis dato noch nicht. Mit über 200.000 verkauften Einheiten zählt „Selig“ zu den wichtigsten deutschsprachigen Alben seiner Zeit. Trotz neunjähriger Trennung besteht die Band immer noch aus den Gründungsmitgliedern Jan Plewka, Leo Schmidthals, Christian Neander und Stoppel Eggert.

Support: JISKA sammelt Melodien im echten Leben – im Wald, auf der Straße, im Alltag. Ihre Songs erzählen intime, warmherzige Geschichten zwischen Bedroom-Soul, Dreampop und Indie, voller feiner Beobachtungen, Humor und emotionaler Tiefe.