Seljé´s Open Stage in der Alten Mühle

Ab jeweils 19:30 Uhr präsentieren sich 6 Künstler für je 15 Minuten auf der Bühne der Alten Mühle.

Newcomer und bereits arrivierte Künstler aus den Bereichen Musik, Comedy, Kabarett, Zauberei, Tanz, Pantomime oder Lyrik sorgen für eine abwechslungsreiche und unterhaltsame Zeit. Jeder bekommt 15 Minuten Zeit, sich und seine Kunst dem Publikum zu präsentieren. Gönnen Sie sich einen schönen und unterhaltsamen Abend und unterstützen Sie diese, auf den Fildern einzigartige Veranstaltungsreihe. Durch das Programm führt der Sänger und Moderator Wolfgang Seljé.