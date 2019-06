Der Liedermacher Patrice Gerlach kommt aus einem kleinen Dorf, in dem es mehr Kühe als Einwohner gibt. Er lernte mit 10 Jahren das Gitarre spielen und entdeckte seine Stimme eher zufällig in der Schule, als er etwas vorsingen musste. „Was anfangs nur als Scherz gedacht war, kam dann ganz gut an.“ Ab diesem Zeitpunkt änderte sich das Leben von Patrice komplett.

Freunde und Bekannte rieten ihm, er solle etwas aus seiner Stimme machen. 2018 meldete er sich bei der Castingshow „The Voice Of Germany“ an und überzeugte mit seiner Stimme ganz Deutschland. Dies hat dem einst so schüchternen Sänger Selbstbewusstsein gege- ben, weshalb er nun mit seiner eigenen Musik durchstarten und mög- lichst viele Menschen erreichen möchte. Patrice versucht auf einer be- sonderen Art und Weise die Menschen mit gefühlvollen Texten zum Nachdenken zu bringen. „Ich möchte genau das in Texte fassen, was jeder denkt, aber niemand sagt.“ Stille Wasser sind tief.