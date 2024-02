Sell & Jenes

Sechs Musiker, hauptsächlich Mitarbeiter des Klinikums Weißenhof in Weinsberg, die seit über 10 Jahren gemeinsam musizieren. Akustik-Covers mal ganz anders!

Cello, Rhythmus, Gitarren und mehrstimmiger Gesang bilden den Rahmen für eine Musikauswahl, die in dieser Form ihresgleichen sucht. Stücke von Metallica, Simply Red oder Chaka Khan werden durch deutsche Klassiker wie „Du kanns zaubere“ von BAP oder „Am Fenster“ von City zu einem tollen Live-Erlebnis verbunden. Auch aktuelle Hits wie „Rolling in the deep“, „Budapest“ oder „Price Tag“ finden sich im Repertoire dieser Unterländer-Band wieder.