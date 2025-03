Die Weinsberger Band „SELL & JENES – Die Weißenhofband“ steht für einzigartige Akustik-Rock- und Pop-Covers, die vor allem durch ihre mehrstimmigen Gesangsarrangements und die instrumentale Vielfalt begeistern.

Frontfrau Lisa Schilling und ihre fünf langjährigen musikalischen Begleiter verleihen bekannten Hits und handverlesenen Geheimtipps eine neue Dimension, die zum Zuhören, Mitsingen und Schwelgen in Erinnerungen einlädt. Jeder Song wird mit Fingerspitzengefühl arrangiert, sodass die Essenz der Originalstücke erhalten bleibt, während gleichzeitig der unverwechselbare Sound von SELL & JENES in jedem Ton erkennbar ist. Von klassischen Pop-Balladen bis hin zu modernen Chartstürmern deckt SELL & JENES eine breite Palette an Hits aus den vergangenen Jahrzehnten ab und garantiert dem Publikum ein Konzerterlebnis, das Herz und Ohr gleichermaßen berührt. Die Spielfreude, die Chemie in der Gruppe und das blinde musikalische Verständnis ist vom ersten Moment an spürbar und verleiht jedem Song eine besondere Tiefe. Die professionelle Qualität des Sounds von SELL & JENES liegt buchstäblich in den Händen von Soundmann Frank, der jedem Auftritt durch seine Erfahrung und die professionelle PA den letzten Feinschliff verleiht. Erlebt mit uns gemeinsam SELL & JENES live und lasst Euch für ein paar Stunden von uns verzaubern.