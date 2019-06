The Vipers - Queen Revival Band

The Vipers versprechen einen Hauch von Ma- gie. Wer wird ihn jemals vergessen, den King – Freddie Mercury? The Vipers huldigen Freddie und verkörpern mit Fleisch und Blut die unver- gesslichen Shows von Queen.

Der Sänger der Band, Beppe, schaffte es 2014 bei der italienischen Version von „The Voice“ bis in die Finalshows und überzeugte dort vor allem mit seiner Bühnenpräsenz und gesanglichen Leistung. Man mag von Casting Shows halten, was man will, aber eines muss man ihnen lassen – schlussendlich gewinnen grandiose Stimmen und genau so eine hat Beppe.

Seit 2002 spielten The Vipers über 1.000 Live-Shows! Das wird ein fantastischer Konzertabend mit Queen-Hits wie „We will rock you“, „A kind of magic“, „The show must go on“, „Don’t stop me now“, „Who wants to life forever“... und unzähligen weiteren Hits...