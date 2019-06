Fiftyfour Fever, das sind vier junge Musiker aus dem Zabergäu, im Landkreis Heilbronn, die mit ihrer Band seit einem halben Jahrzehnt in und außerhalb der Region für gute Laune sorgen.

Dabei nehmen die Jungs ihre Zuhörer mit auf eine spannende Zeitreise in die 50er bis 70er Jahre – die Zeit des Rock ‚n‘ Roll.

Ganz egal ob Chuck Berry, Elvis, Fats Domino oder Jerry Lee Lewis: Fiftyfour Fever verstehen es, diesen verstaubten Klassikern mächtig Feuer unterm Hintern zu machen. Mit frischem Wind, einem Plus an Power und musikalischen Ein üssen aus der modernen Rockmusik wer- den die in die Jahre gekommenen Songs neu interpretiert und bringen auch den letzten Tanzmuffel in Bewegung.