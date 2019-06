Der Herr Hämmerle ist zu Besuch auf unserem Sommerfestival. Und das ist auch für den schrägen Schwaben mit den gefährlichen Geistesblitzen etwas ganz Besonderes! Hier ist er nämlich nicht alle Tage. Aber Bernd Kohlhepp war mit dieser Figur schon in Nashville und nahm dort eine Rock ‘n’ Roll Platte auf. Mit ihr ist er als Protagonist der SWR Big Band unterwegs und singt den schwäbischen Swing im Breitbandformat. Kohlhepp ist Hämmerle. Und er ist Sänger, Enter- tainer, Charmeur, Provokateur und Improvisateur unter einem Hut.

Neben diesem querköp gen Harlekin hat Kohlhepp auch andere Figu- ren im Repertoire: die rüstige Frau Schwerdtfeger, den Schwaben-Nerd Ebse Walker oder auch Hotte, den Tresen(ver)steher.

Dies und die Höhepunkte seiner verschiedenen Shows mit den bes- ten Liedern des schwäbischen Rock ‘n’ Roll zeigt Bernd Kohlhepp in seinem Spezial-Programm: „Highlights mit Herrn Hämmerle“, das er extra für uns umgearbeitet hat. Für uns Sommerfestival-Besucher, die gespannt sein dürfen, was er sich da so hat einfallen lassen.