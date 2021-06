Unglaublich welche poetische Kraft und Emotionen die junge Autorin in ihrer Lyrik entfaltet – als hätte sie geahnt, dass ihr zum Schreiben nicht viel Zeit gegeben ist. 1924 in Czernowitz geboren, stirbt sie mit nur 18 Jahren in einem Arbeitslager an Flecktyphus. Durch glückliche Umstände konnten ihre Gedichte erhalten werden. Sie erzählen mit großer Musikalität, sprachlicher Schönheit und klaren Bildern von Sehnsucht, tiefer Liebe, Einsamkeit und unerschütterlicher Hoffnung. In der Reihe „Kultur im Kino“ leiht die Schauspielerin Andrea Hancke diesem poetischen Lebenswerk ihre Stimme und bringt zusammen mit der Harfenistin Petra Kruse die einzigartigen Gedichte von Selma zum Leuchten.