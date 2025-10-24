Tobias Gnacke | Selten so gelacht!

Comedy | Parodie | Musik

Eine Show mit Parodie, bauchreden, Quatsch und jeder Menge Musik.

Will man Tobias Gnacke in eine Schublade stecken, braucht man eine ganze Kommode. Es ist einfach nicht möglich das Multitalent einzuordnen. So bewegt sich sein Programm zwischen Comedy, Kabarett und klassischer Unterhaltungsshow.

Tobias Gnacke parodiert Prominente, fiktive Charaktere, quatscht aus dem Bauch mit Klappmaulpuppen und erzählt mit einem Augenzwinkern aus seinem Leben als Mann und Vater. Dabei wechselt er locker zwischen den unterschiedlichsten Instrumenten.

Eine energiegeladene Show, welche die Zeit vergessen lasst und am Endes eines klar ist: „Selten so gelacht!“.