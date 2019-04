Semikolon | Mira Wunder | Coumarin

Semikolon - Aus der sieben Jahre alten Band Just In Case wurde im Herbst 2017 die Band Semikolon. Mit neuer Sängerin, deutschen Texten die vom Kommen und Gehen, von Hoffnung und Frust erzählen und in allem die unglaubliche Verletzlichkeit des Moments wahrnehmen wurde dann 2018 die Debut - EP "Monologe" released.

Die Instrumentierung dieser fünf Songs ist dabei so dynamisch, wild und leidenschaftlich wie die Texte.Nach dem Release der EP folgten schnell die ersten Auftritte unter anderem auf dem Newcomer Festival Kirchheim.

MIRA WUNDER | Rotweingedanken im Morgengrauen || Superheldensoundtrack für den Neonjungle || Polaroid deines Festivalsommers |

Coumarin - Indie-Pop / Alternative aus Stuttgart