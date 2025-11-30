Seminar für Senior*innen um auch weiterhin sicher zu fahren

Sie fahren seit vielen Jahren Auto, aber die Verkehrsregeln haben sich heimlich weiterentwickelt? Grüner Pfeil, Kreisverkehre oder plötzlich auftauchende Fahrradwege auf der Straße sorgen für Verwirrung?

Kein Problem! In unserem 90-minütigen Seminar bringt Sie Herr Dietrich mit viel Fachwissen – und einer Prise Humor – auf den neuesten Stand. Wer danach noch unsicher ist, kann bei ihm eine Fahrstunde buchen, um das Erlernte direkt auszuprobieren. Ihr Schutzengel freut sich über eine Pause und Sie über mehr Sicherheit im Straßenverkehr!