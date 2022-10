Seminar: Ist unsere Demokratie gefährdet? Das Bundesverfassungsgericht im Spannungsfeld zwischen Politik und Recht

Das Bundesverfassungsgericht mit Sitz in Karlsruhe hat die Rolle eines „Hüters der Verfassung“ inne.

Der Vortrag führt in die Geschichte dieses Verfassungsorgans ein, klärt über dessen Stellung im Staatsgefüge auf und stellt wichtige Leitentscheidungen vor. Der Referent Rainer Schmid hat sich in seiner beruflichen Tätigkeit als Rechtsanwalt intensiv mit der Zusammensetzung und Funktion des Bundesverfassungsgerichts beschäftigt und lässt an diesem Abend auch Raum für Diskussion zur Funktionsfähigkeit unseres Rechtsstaats.

Rainer Schmid