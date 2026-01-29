Seminar Rund ums Baby - Teil I

Teil I: Von der Milchnahrung zum Brei
Referentin: Frau Kroemer, Oecotrophologin, AOK
Themen: Beginn der Beikost, Babybrei-Empfehlung, Zubereitung der Beikost
Teil II: Babytalk
Wann: Donnerstag, 12.3.2026, 9:30 Uhr
Wo: Gesundheitsamt Dinkelsbühl – Luitpoldstr. 5, 91550 Dinkelsbühl
Referentin: Frau Hartmann, Diplom-Sozialpädagogin (FH), Gesundheitsamt
Themen: *Entwicklung des Kindes in den ersten 18 Monaten
*Einschlafen I Durchschlafen I Schnuller I Mutterrolle I uvm.
Anmeldung erforderlich bis 3 Tage vor Kursbeginn unter:
Telefon: Telefonnummer: 09814687802 oder per E-Mail: gesundheitsamt.dkb@landratsamt-ansbach.de
Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Die Veranstaltungen sind kostenlos!