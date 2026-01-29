Seminar Rund ums Baby - Teil I

AOK Dinkelsbühl Schreinersgasse 13

Teil I:               Von der Milchnahrung zum Brei

Referentin:        Frau Kroemer, Oecotrophologin, AOK

Themen:           Beginn der Beikost, Babybrei-Empfehlung, Zubereitung der Beikost

Teil II:              Babytalk

Wann:              Donnerstag, 12.3.2026, 9:30 Uhr

Wo:                  Gesundheitsamt Dinkelsbühl – Luitpoldstr. 5, 91550 Dinkelsbühl

Referentin:        Frau Hartmann, Diplom-Sozialpädagogin (FH), Gesundheitsamt

Themen:           *Entwicklung des Kindes in den ersten 18 Monaten

                        *Einschlafen I Durchschlafen I Schnuller I Mutterrolle I uvm.

Anmeldung erforderlich bis 3 Tage vor Kursbeginn unter:

Telefon: Telefonnummer: 09814687802 oder per E-Mail: gesundheitsamt.dkb@landratsamt-ansbach.de

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Die Veranstaltungen sind kostenlos!

Info

AOK Dinkelsbühl Schreinersgasse 13
Vorträge & Lesungen
09814687802
Bitte aktivieren Sie JavaScript.
Google Kalender - Seminar Rund ums Baby - Teil I - 2026-03-05 09:30:00 Google Yahoo Kalender - Seminar Rund ums Baby - Teil I - 2026-03-05 09:30:00 Yahoo Outlook Kalender - Seminar Rund ums Baby - Teil I - 2026-03-05 09:30:00 Outlook iCalendar - Seminar Rund ums Baby - Teil I - 2026-03-05 09:30:00 ical

Tags