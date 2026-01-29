Seminar Rund ums Baby - Teil II

Teil II: Babytalk

Referentin: Frau Hartmann, Diplom-Sozialpädagogin (FH), Gesundheitsamt

Themen: Entwicklung des Kindes in den ersten 18 Monaten, Einschlafen - Durchschlafen - Schnuller -I Mutterrolle uvm.

Anmeldung erforderlich bis 3 Tage vor Kursbeginn unter:

Telefon: Telefonnummer: 09814687802 oder per E-Mail: gesundheitsamt.dkb@landratsamt-ansbach.de

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Die Veranstaltungen sind kostenlos!