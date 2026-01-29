Seminar Rund ums Baby - Teil II

Gesundheitsamt Dinkelsbühl Luitpoldstraße 5, 91550 Dinkelsbühl

Teil II:              Babytalk

Referentin:        Frau Hartmann, Diplom-Sozialpädagogin (FH), Gesundheitsamt

Themen:           Entwicklung des Kindes in den ersten 18 Monaten, Einschlafen - Durchschlafen - Schnuller -I Mutterrolle  uvm.

Anmeldung erforderlich bis 3 Tage vor Kursbeginn unter:

Telefon: Telefonnummer: 09814687802 oder per E-Mail: gesundheitsamt.dkb@landratsamt-ansbach.de

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Die Veranstaltungen sind kostenlos!

