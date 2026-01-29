Seminar Rund ums Baby - Teil II

Teil II: Babytalk
Referentin: Frau Hartmann, Diplom-Sozialpädagogin (FH), Gesundheitsamt
Themen: Entwicklung des Kindes in den ersten 18 Monaten, Einschlafen - Durchschlafen - Schnuller -I Mutterrolle uvm.
Anmeldung erforderlich bis 3 Tage vor Kursbeginn unter:
Telefon: Telefonnummer: 09814687802 oder per E-Mail: gesundheitsamt.dkb@landratsamt-ansbach.de
Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Die Veranstaltungen sind kostenlos!
Info
Gesundheitsamt Dinkelsbühl Luitpoldstraße 5, 91550 Dinkelsbühl
Vorträge & Lesungen