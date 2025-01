Seminar- und Hausarbeiten leicht gemacht: Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten

In dieser Veranstaltung werden die wichtigsten Grundlagen zum Verfassen einer wissenschaftlichen Arbeit vorgestellt, um Schritt für Schritt von einem Thema bis zur schriftlichen Ausarbeitung zu gelangen.

Im Fokus der Veranstaltung stehen:

Recherchieren

Bewerten und Verwalten von Quellen

korrektes Zitieren

wissenschaftlich formulieren

Layout und Aufbau einer wissenschaftlichen Arbeit

Die Veranstaltung richtet sich an Schülerinnen und Schüler sowie an Studierende in den ersten Semestern und alle weiteren Interessierte.

Es dürfen gerne individuelle Fragen oder Beispiele mitgebracht werden.