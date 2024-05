Von 14 - 17:30 Uhr veranstalten wir ein Seminar mit dem Thema "Unsere wunderbare Entfaltung - Wachstum, Reife, Entwicklung".

Alle Individuen sind angelegt auf Entfaltung. So viel in uns will noch zum Leben kommen. Wir sind nie fertig. Es gibt in uns und um uns noch viel zu entdecken. Es gibt keine Zeit im Leben, in der wir nicht wachsen können. Wie können wir eine Haltung entwickeln, die das möglich macht? Entfaltung ist Herausforderung und Freude zugleich.