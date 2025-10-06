Semino Rossi - live 2025

Semino Rossi – die große Live-Tour 2025.

Er zählt zu den erfolgreichsten und beliebtesten Schlagerstars im deutschsprachigen Raum – Semino Rossi begeistert mit seiner warmen Stimme, Charisma und gefühlvollen Songs seit Jahrzehnten ein Millionenpublikum. 2025 geht der Star-Entertainer endlich wieder auf große Tournee und macht Station in vielen Städten in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Erleben Sie einen Abend voller Emotionen, musikalischer Highlights und unvergesslicher Momente – mit Hits, die unter die Haut gehen, und einer Bühnenpräsenz, die begeistert.

Als besondere Gäste mit dabei:

– Nadin Meypo, die charmante Sängerin mit Herz und Humor

– Kevin Pabst, der Star-Trompeter mit Gänsehautgarantie